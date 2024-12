Verso Torino-Bologna: rossoblù vulnerabili lontani dalle mura amiche

Si corre spediti verso il 16° turno di campionato, quello che vedrà Torino e Bologna uno contro l'altro per andare alla conquista di punti fondamentali per poter passare un Natale più sereno. Per i granata di Vanoli, che tornano a giocare in casa dopo oltre due settimane dall'ultima volta - la sconfitta in casa contro il Napoli -, sarà un esame di maturità importante che dirà molto sulle reali condizioni di salute della squadra. Di fronte troverà un Bologna lanciato che arriva da 4 risultati utili nelle ultime 5 partite con la vittoria nello scontro diretto contro la Fiorentina nell'ultima partita. Gli emiliani però sono battibili: in campionato sono caduti due volte, entrambe in trasferta.

Bologna, solo una porta inviolata in trasferta

Il dato sulle sconfitte del Bologna in campionato, le uniche due, arrivate lontane dal capoluogo emiliano, fa ben sperare Vanoli e squadra. In entrambi i KO la squadra di Italiano ha subito 3 gol: alla seconda giornata di campionato il Bologna ha perso in modo netto e senza storia contro i partenopei di Conte, mentre la sconfitta alla 13a giornata contro la Lazio è stata viziata dall'espulsione per doppio giallo dell'ex Toro Pobega. Due debacle diverse che coincidono con due stati di forma molto diversi fra loro: la prima contro il Napoli è arrivata a inizio campionato, Italiano doveva ancora conoscere al meglio la squadra e sembrava aver perso il tocco magico che l'aveva contraddistinta nello scorso campionato; la sconfitta contro i biancocelesti invece è stata molto condizionata dall'inferiorità numerica dei rossoblù, che per oltre un'ora di gioco hanno battagliato con unghie e con i denti contro una Lazio in stato di grazia. Oltre questi due KO, il Bologna ha vinto 3 partite e pareggiate altrettante nelle 8 trasferte totali della sua stagione per un totale di 12 punti conquistati: dopo i successi con Monza e Cagliari, la vittoria più importante è arrivata a Roma sponda giallorossa, con un 2-3 pirotecnico. I 3 pareggi sono arrivati invece contro Como, Genoa e Juventus, tutte e tre terminate col punteggio di 2-2. Dati che testimoniano come la squadra di Italiano fatichi a mantenere la porta inviolata lontana dal Dall'Ara: sono 15 i gol subiti in 8 partite e solo un clean sheet contro il Cagliari. Dati che alzano le quotazioni a favore della squadra di Vanoli, ma per farlo servirà ritrovare lo smalto di inizio stagione e cercare altri guizzi alla Che per portare punti fondamentali a casa.