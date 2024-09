Non sarà sold out lo stadio Olimpico Grande Torino contro l'Empoli in Coppa Italia, ma l'affluenza prevista è davvero ottima. Raramente una sfida di Coppa ha attirato tanta gente, eppure il turno infrasettimanale contro i toscani grazie a una serie di casi specifici sta attirando il pubblico del Toro. L'entusiasmo per il periodo che sta vivendo la squadra di Paolo Vanoli e le promozioni attuate dalla società, infatti, hanno portato a una buonissima prevendita in vista del match che vale il passaggio agli ottavi di Coppa Italia.

Verso Torino-Empoli: buona affluenza grazie all'entusiasmo e alle promozioni

Tutti gli abbonati, infatti, hanno potuto comprare un biglietto per sé e per altre 3 persone ad appena 5 euro. Così è stato riempito gran parte dello stadio. Va comunque detto che poi anche per gli altri tifosi la cifra è decisamente bassa: 10€ in Maratona, Primavera e Distinti Family, mentre 14€ per i Distinti. Insomma, prezzi che hanno attirato tutti i tifosi. In questo momento, però, non c'è comunque nessun settore sold out, ma la sensazione è che - visto il momento della squadra e il crescente entusiasmo - si possano riempire, in particolare le due curva. Soltanto la tribuna rimane con molti biglietti invenduti in questo momento. È possibile aspettarsi comunque più di 15 mila persone questa sera allo stadio. L'affluenza sarà buona e questo è il segnale di quanto di buono stia facendo Vanoli con la sua squadra.