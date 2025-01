Verso Torino-Juventus: è la settimana del 187° Derby della Mole

Col punto conquistato contro il Parma, il Torino ha chiuso il girone di andata della Serie A 24/25 a quota 21 punti ed è attualmente all'11° posto in classifica. Dopo un grave periodo di crisi di prestazioni e risultati, il Torino nelle ultime settimane ha avuto un moto d'orgoglio conquistando 6 punti nelle ultime 5 partite e mettendosi a sicurezza dalla zona retrocessione: la corsa salvezza del Torino è passata anche da queste ultime partite senza sconfitta. Nella gara contro il Parma, nonostante l'emergenza gol sempre più evidente, al triplice fischio la squadra ha ricevuto gli applausi e la carica dei tifosi in vista del derby: i granata, con Linetty in prima fila, sono accorsi sotto la Maratona per un primo assaggio della tifoseria e iniziare a prepararsi mentalmente alla sfida dell'anno. Dieci anni fa ci fu l'ultima stracittadina vinta dal Torino, proprio davanti ai propri tifosi, ed è per loro che il Toro deve riscattare e dare una svolta alla propria stagione.

Juventus, una versione opaca di quella vista all'andata: crisi di gioco e di risultati

La Juve ha saltato l'ultima partita di campionato con l'Atalanta per via degli impegni di Supercoppa, ed è reduce dalla recente sconfitta contro il Milan in rimonta in Arabia che è costata la finale di Supercoppa Italiana: la squadra di Thiago Motta, ancora una volta, dopo essere passata in vantaggio, non è riuscita a mantenere la solidità difensiva che l'aveva distinta nelle prime partite stagionali. Nelle ultime 5 partite di campionato sono state 4 i pareggi e solo una vittoria contro il Monza: contro Venezia e Bologna i bianconeri sono riusciti a rimontare segnando il gol dell'X solo nel recupero, mentre contro il Lecce e la Fiorentina, la squadra di Motta non è riuscita a difendere il vantaggio facendosi recuperare negli ultimi minuti. Dopo un avvio solido e convincente, i bianconeri sono stati colpiti da una serie di infortuni che ne hanno minato fiducia e prestazione e oggi, a due mesi dal derby d'andata, la Juve sembra una lontana parente di quella forte e determinata che ha vinto con sicurezza per 3-0.