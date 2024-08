Verso Venezia-Torino: Vanoli ritrova la sua ex squadra

Dopo un inizio di campionato positivo e per certi versi sopra le aspettative il Torino è pronto ad affrontare la sua seconda trasferta stagionale. I granata arrivano a Venezia dopo un gran match contro l'Atalanta vinto per 2-1 e con 4 punti conquistati nelle prime due gare. Vediamo ora come arrivano le due squadre alla partita che si giocherà venerdì alle 18:30 allo Stadio Pierluigi Penzo.

Come arriva il Torino alla gara contro il Venezia

Nonostante la contestazione dei tifosi nei confronti della società e nonostante i granata abbiano perso 2 pilastri come Buongiorno e Bellanova, il Torino ha iniziato molto bene la sua stagione. I ragazzi di Vanoli arrivano infatti motivati alla gara di venerdì, data la bella prestazione a San Siro e la vittoria contro la Dea. Dopo due big match è ora il turno di sfidare una neopromossa, nonché l'ex squadra di Paolo Vanoli, che per la prima volta ritroverà il club che lui stesso ha portato nella massima serie. Tra le fila dei granata sarà assente il solito Peer Schuurs e sono da valutare Vlasic e Gineitis. Il croato dovrebbe tornare tra i convocati dopo la sosta nazionali ed essere dunque a disposizione per la quarta giornata, Gineitis potrebbe invece già essere recuperato per venerdì.