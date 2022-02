Video – Juventus-Torino 1-1: gli highlights della partita

Le azioni salienti della partita tratte dal canale YouTube di Dazn

Il Torino di Juric pareggia contro la Juventus all'Allianz Stadium. Nel Derby della Mole il Gallo Belotti - schierato in campo dal 1' dal tecnico granata - ha risposto al vantaggio firmato da De Ligt nella prima frazione di gioco. Dopo due sconfitte con Udinese e Venezia, i granata tornano a muovere la classifica: in attesa delle altre partite, il Torino ora si trova a quota 33 punti in classifica.