Video – Torino-Milan 0-0: gli highlights della partita

Le azioni salienti della partita della 32^ giornata di Serie A tra i granata e i rossoneri terminata a reti bianche

Il Torino ferma un'altra volta una big del campionato. Ieri sera il Milan di Pioli è venuto a far visita ai granata e il risultato finale è stato 0-0. Un pareggio che testimonia l'equilibrio che c'è stato in campo e che non è la prima volta che succede. Durante la gestione Juric è capitato spesso che il Toro abbia fornito delle prestazioni convincenti contro le squadre di alta classifica.