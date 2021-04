Vieri su Twitch: “Devo tutto a Rampanti e Mondonico”

Christian Vieri parla di Rampanti e Mondonico a BoboTV, il suo canale Twitch, insieme a Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano

Christian Vieri è sbarcato anche su Twitch, la piattaforma di video live che negli ultimi anni sta crescendo esponenzialmente, con il suo format BoboTV. Insieme a lui anche Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano. In una delle molteplici dirette sostenute dai quattro ex giocatori, alla domanda "Chi vi ha fatto scattare la molla per diventare calciatori, quindi di intraprendere questa carriera lunga e dura?", Bobo Vieri risponde proprio così, citando due ex granata: "Quando ho fatto il libro ho detto tre persone e queste tre sono state fondamentali per me. Il primo è Rampanti, giocava con mio papà a Bologna - spiega a Cassano - e ha giocato anche al Torino, quando poi ha smesso è andato ad allenare. Lui ha fatto due anni di Primavera, io ero in Beretti e mi ha portato con lui in Primavera, mi faceva giocare sempre, anche se avevo due anni in meno degli altri - racconta Vieri - . In quegli anni c'è stato anche Mondonico. Infine, quando avevo 17 anni, Cesare Maldini. Questi sono stati i tre allenatori, che tra l'altro erano tutti e tre insieme: a 17 anni c'erano Rampanti in Primavera e Mondonico che allenava la Prima Squadra. Quest'ultimo veniva a vedere gli allenamenti e mi fece esordire con la Prima Squadra. Successivamente, tra i 17 e i 18 anni, Cesare Maldini mi fece giocare titolare nell'Under 21, con quelli più grandi di me di due anni e mi portò anche al Mondiale del '98 con la Prima Squadra. Quindi quei tre allenatori - conclude Bobo - , in quei due/tre anni, sono stati quelli che hanno avuto grande fiducia in me, hanno creduto in me ciecamente".