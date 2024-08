Vlasic e il suo ruolo: “Mi preferisco da mezz’ala più che da seconda punta”

Nikola Vlasic seconda punta? La risposta è arrivata direttamente dal croato durante la presentazione ufficiale della prima maglia da gioco del Torino per la stagione 2024/2025. “Posso anche giocarci, ma per me è meglio in mezzo al campo. Sinistra o destra è uguale, sono un numero otto”. Vlasic vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo Toro di Paolo Vanoli e possibilmente vuole prenderselo in mezzo al campo, come mezz'ala. Sui movimenti del centrocampo granata con l'ex Venezia ha aggiunto: “Lui vuole sempre giocare in mezzo al campo, vuole che i giocatori si scambino posizione. Questo per me è un calcio che è divertente”. La volontà di Vlasic è quella di mettersi a disposizione di Vanoli e di dare un contributo alla squadra, sperando che gli acciacchi fisici stiano alla larga. I primi due anni di Vlasic in granata sono stati contraddistinti da diversi problemi, non ultimo quello in corso che lo sta tenendo fermo in questo precampionato. Lo stesso croato ha detto che scalpita ma non potrà rientrare contro il Cosenza in Coppa Italia; si vedrà invece con il Milan.