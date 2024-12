Vojvoda sale nelle gerarchie di Vanoli: “Esterno ruolo dispendioso, si cambia”

L'apporto dagli esterni nel Torino deve migliorare: Vanoli premia un Vojvoda in crescita e sprona Borna Sosa, fin qui in difficoltà

Federico De Milano Redattore 6 dicembre - 16:49

Sono poche le cose che nell'ultimo periodo sono funzionate nel Torino e il tecnico Paolo Vanoli ha bisogno di più da tutti i suoi giocatori per uscire dal momento critico che non si ferma. Domani - sabato 7 dicembre - i granata fanno visita al Genoa e tra i temi della conferenza stampa di questa mattina, Vanoli ha parlato anche dell'apporto dei suoi esterni. Alla vigilia del match l'allenatore del Toro ha sottolineato come il lavoro sulla fascia sia molto dispendioso e che quindi sia consuetudine cambiarli spesso durante la stagione. Ora c'è quindi chi deve provare ad approfittarne per mettersi in mostra.

Vojvoda in crescita secondo Vanoli: "Quando un giocatore sta bene è giusto sfruttare il suo momento" — Per la partita di domani sul campo del Genoa chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto è Mergim Vojvoda che già contro il Napoli si è visto nel ruolo di quinto di centrocampo dopo un avvio di stagione da braccetto di difesa. Ora il kosovaro può provare ad approfittare di una concorrenza in difficoltà per riprendersi una posizione di vantaggio in questa batteria degli esterni. Vanoli ha notato il momento di discreta forma del suo numero 27 ed è pronto a sfruttarlo: "Quando un giocatore sta bene, è giusto sfruttare il suo momento. Il quinto è un ruolo dispendioso ed è difficile mantenere lo stesso giocatore per tutto il campionato". L'allenatore granata è quindi pronto a cambiare spesso i suoi giocatori sulle fasce perché vuole mettere tutti alla prova e giocarsela con chi è più in forma. In generale dal punto di vista dei cross serve di più a questo Toro che crea poche palle gol e gli esterni in tal senso se crescono possono dare una grande mano. Per Vojvoda fin qui, secondo i dati raccolti da Kickest, si contano 6 cross riusciti (il terzo migliore in rosa sotto questo aspetto) su 23 tentati. Numeri migliorabili che Vanoli spera di veder aumentare già da domani.

Borna Sosa ancora oggetto misterioso per il Toro e Vanoli lo sprona: "Deve stare sereno e dare cosa può dare" — Sempre in conferenza stampa, Vanoli ha parlato anche delle difficoltà di inserimento che sta attraversando Borna Sosa. Il mancino ex Ajax sta faticando a trovare spazio in campo e quando gioca con la maglia granata fa fatica ad incidere. In stagione per lui sono appena 2 i cross riusciti su 14 tentati, numeri che non ci si aspettava da un profilo come il suo che vanta esperienze internazionali di buon livello. Il tecnico del Toro lo ha esortato per provare a recuperare un esterno di piede sinistro che farebbe molto comodo ai granata dopo tanti anni di giocatori destri adattati sulla corsia mancina. "Deve stare sereno e dare quello che può dare. È tornato da un infortunio, la sua condizione sta crescendo. So quello che può dare e deve pensare a fare questo, dopodiché ci sono le scelte tecniche", ha commentato l'allenatore ex Venezia che aspetta ancora di vedere il vero Sosa.