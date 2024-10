Walukiewicz si presenta: “Nasco attaccante, Glik è un’ispirazione per me”

Il difensore polacco si racconta ai tifosi granata, tra campo e curiosità della vita privata

Arrivato negli ultimi giorni di mercato, Sebastian Walukiewicz si è presentato ai tifosi del Toro con il video della serie "Get to Know" pubblicato sul canale YouTube del club. Il difensore polacco ha raccontato alcune curiosità sulla sua vita come il ruolo in campo che ha cambiato più volte: "Sono molto contento di essere qui, tutti i ragazzi sono bravi e anche lo staff e la società lo sono. Ora devo solo lavorare per dimostrare le mie capacità. Sono un difensore a cui piace palleggiare e guidare con la palle oltre che difendere, devo dimostrarlo sul campo. Da bambino giocavo da attaccante ma poi al Legia Varsavia mi hanno spostato a fare il centrocampista. Tutti i difensori però erano infortunati e così essendo alto a 13 anni il mister mi ha messo a fare il difensore centrale".

L'ex Empoli racconta poi come è passato in granata: "Ho parlato con Linetty quando dovevo venire qui e anche con il direttore Vagnati, lui ha detto che per me questa poteva essere la scelta giusta. Glik ha fatto grandi cose qui, lui è un'ispirazione per me e spero di fare anche io bene qui. Ho visto il Museo quando sono arrivato ed è molto bello, la città non l'ho ancora vista tanto perché nella pausa c'è stata la nazionale e ho appena trovato casa. Il clima è simile alla Polonia, più freddo rispetto alla Toscana e alla Sardegna dove ho giocato prima".

Non sono mancati i problemi fisici nella carriera del polacco che racconta dell'intervento all'anca: "Dopo aver firmato il contratto sono andato subito a Venezia e ho giocato cinque minuti senza allenamenti, ringrazio il mister che mi ha dato fiducia. Non mi piace parlare di come sono io, voglio dimostrare in campo e dare una mano alla squadra. Tre anni fa ero infortunato e avevo problemi con l'anca sinistra, ho fatto un intervento. Il Cagliari poi è retrocesso e io ho cambiato squadra, ad Empoli ho ancora avuto qualche problema con l'anca. Al mattino mi alleno e poi dopo pranzo di solito dormo un paio d'ore. Quando abbiamo il giorno libero mi piace passare il tempo con i miei cani oppure vado in montagna e stare con amici e famiglia".

Infine Walukiewicz racconta della sua passione per la cucina e della proposta di matrimonio fatta di recente alla fidanzata: "La cucina italiana è la migliore del mondo ma io sono strano perché in Italia cerco piatti polacchi mentre quando sono in Polonia voglia mangiare italiano. Io non cucino ma la mia fidanzata lo fa molto bene. Ho fatto la proposta quattro mesi fa in vacanza, ora però ho cambiato squadra e quando saremo più sistemati vedremo di festeggiare. Vedo la mia famiglia poche volte l'anno e certe volte mi manca. Ciao tifosi del Toro, ci vediamo allo stadio".