Zima, prove di futuro: a Verona la candidatura per un ruolo da protagonista

Quando il gioco si è fatto duro, David Zima non si è certamente tirato indietro: a Verona altra prova positiva dai cugini

Quando il gioco si è fatto duro, David Zima non si è certamente tirato indietro. Al Bentegodi, il ceco è riuscito ad esaltarsi proprio in una partita dall’alto tasso di agonismo e intensità fisica. Essere chiamati per la prima volta a sostituire uno come Bremer, per giunta in un ruolo delicato come quello di centrale della difesa a tre, non è il più facile dei compiti. Basti guardare alle tre partite del Torino senza Bremer in questa stagione: la recente vittoria contro l’Empoli ma anche due delle peggiori prestazioni stagionali, Fiorentina all’andata e Udinese al ritorno. Questa volta, ed è una buona notizia per il Toro, l’assenza del brasiliano è pesata meno grazie alla buona prestazione di Zima.