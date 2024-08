Video – Cairo scatenato in vacanza: tuffi dalla barca e piegamenti sulle braccia

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, in questi giorni è in vacanza a Porto Rotondo in Costa Smeralda. Con tutti i membri della sua famiglia, dalla moglie ai figli sta passando alcuni giorni di divertimento sulla sua barca e condivide alcuni momenti di leggerezza sul suo profilo Instagram. Nonostante ciò però lavora anche dalla Costa Smeralda visto che assieme alla dirigenza granata nella giornata di Ferragosto ha chiuso per l'arrivo di Borna Sosa al Toro. Ecco alcuni momenti di divertimento per Cairo e i suoi parenti con foto e video di piegamenti sulle braccia e tuffi pubblicati sui social.