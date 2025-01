Video – Torino, un Pedersen diverso contro il Cagliari: Vanoli sorride per il futuro

Nella scorsa giornata contro il Cagliari Pedersen sembrava un altro giocatore. Alla solita voglia di correre su e giù per la fascia, ci ha unito una buona capacità difensiva: 2 palle recuperate e 3 duelli vinti (come quello contro Felici nell'immagine sopra). A ciò si aggiunge una precisione nei passaggi (87%) che difficilmente si era vista in precedenza: basti pensare che di 6 passaggi chiave che il norvegese ha realizzato in stagione, 4 sono soltanto nella sfida contro il Cagliari.