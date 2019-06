Torino, il mercato degli svincolati: tutte le occasioni a parametro zero

C’è un mercato dove il Torino potrebbe sfruttare delle occasioni interessanti a costo zero. A stagione terminata sono diversi i giocatori che non hanno rinnovato con il proprio club e si arrestano a cercare nuove esperienze.

IN SCADENZA – Il 30 giungo 2019 tra i diversi giocatori a cui andrà in scadenza il contratto c’è anche Stefano Sorrentino. L’ex portiere granata ha 40 anni ed è molto affezionato al suo trascorso al Torino, al momento un ritorno nel capoluogo piemontese è solo una suggestione. Ma se il club granata dovesse cercare sul mercato un sostituto di Ichazo o Rosati, Sorrentino potrebbe essere tra i candidati. Una soluzione che in un certo senso sarebbe “romantica”. C’è anche Zapata che va in scadenza con il Milan, il difensore in passato è stato accostato ai granata ma nel reparto arretrato, con i rientri di Bonifazi e Lyanco, il Toro non dovrebbe aver bisogno di intervenire sul mercato. Sempre dal Milan va in scadenza anche Bertolacci che si è proposto ai piemontesi (leggi qui). C’è un po’ di scetticismo sul centrocampista visto che, di fatto, arriverebbe dopo un anno di inattività.

MERCATO SUDAMERICANO – Nel mercato sudamericano è libero anche Abel Hernandez, seguito in più occasioni dal Torino nelle varie sessioni di calciomercato degli anni passati ma mai approdato all’ombra della Mole. Dopo l’exploit con il Palermo fu venduto all’Hull City, a fine maggio ha concluso la sua avventura al Cska Mosca e a 28 anni è in cerca di una squadra. Anche una vecchia conoscenza granata sarà presto svincolata, ovvero, Maxi Lopez. L’argentino ha rescisso con il Vasco da Gama dopo che è stato escluso dai convocati perché sovrappeso. Dopo aver giocato con le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese, potrebbe rivalutare un ritorno in Italia anche per riavvicinarsi alla famiglia.