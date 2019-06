Calciomercato Torino, Bertolacci si propone ai granata. La situazione

Andrea Bertolacci si è proposto anche al Torino di Walter Mazzarri. Il centrocampista del Milan può essere un’occasione a parametro zero per il Torino di Urbano Cairo. L’attuale giocatore rossonero è in scadenza di contratto col Milan. Ha parlato con diversi club, come ad esempio il Lecce – sua ex squadra –, e tra questi c’è anche il Torino. Il centrocampista è alla ricerca di un nuova avventura in un altro club e l’entourage del giocatore, al lavoro per trovare una sistemazione idonea, secondo quanto raccolto da Toro News l’avrebbe proposto anche ai granata.

ADATTAMENTO – Il giocatore classe 1991 potrebbe tornare tatticamente utile alla squadra di Mazzarri. Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico toscano starebbe bene nel ruolo di mezz’ala sinistra del centrocampo granata oppure nel 3-4-2-1 come trequartista agendo alle spalle del Gallo Belotti. Ma da sottolineare c’è che quest’anno praticamente non ha mai giocato: nel Milan ha collezionato solamente 4 presenze in Europa League (contro il Dudelange e il Real Betis nei match di andata e ritorno) e nessuna in campionato. Considerando il suo poco impiego e lo scarso minutaggio, il giocatore romano dovrebbe ritrovare la migliore condizione fisica per rientrare negli eventuali meccanismi del tecnico granata.

SCOMMESSA – Bertolacci non è più giovanissimo, ma può essere un’occasione per il fatto di essere svincolato. Dopo aver giocato nelle giovanili della Roma, nel 2010 viene ceduto in prestito al Lecce con il quale ha esordito in Serie A per poi nel 2012 andare nuovamente in prestito al Genoa. Con i rossoblù Bertolacci ha collezionato 88 presenze e ha fatto 12 in gol in campionato. Ha dimostrato di aver ottime capacità di inserimento e buone doti sia tecniche che fisiche. Il 30 giugno 2015 è stato poi acquistato a titolo definitivo dal Milan per la cifra di 20 milioni di euro e, dopo una Supercoppa Italiana vinta coi rossoneri nel 2016, l’anno successivo è passato nuovamente in prestito al Genoa per poi tornare a vestire la maglia del Milan, con il quale ha giocato questa sua ultima stagione. Il futuro di Bertolacci però è ancora tutto da decidere: non è detto che sia lui il profilo adatto ad alzare il livello della rosa di Mazzarri, anche considerando che, di fatto, arriverebbe dopo un anno di inattività.