Il tabellone di calciomercato del Torino: ufficiale il riscatto di Ola Aina

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato eppure tutta la Serie A è già in grande fermento. Nei giorni scorsi sono già arrivate le prime ufficialità anche per il Torino che, in attesa di sciogliere il nodo Direttore Sportivo, si è già mosso sia in entrata che in uscita ufficializzando i riscatti ancora in ballo. Sia in entrata che in uscita.

ACQUISTI – In entrata sono arrivate due conferme importanti: i riscatti di Djidji e Aina. Il trasferimento dell’ormai ex centrale del Nantes è stato ufficializzato dal Torino la scorsa settimana (LEGGI QUI). Una trattativa dal costo complessivo di circa 4,5 milioni di euro. Discorso simile anche per Ola Aina, riscattato dal Chelsea per una cifra vicina ai 10 milioni di euro (LEGGI QUI). Per lui un contratto fino al 2023, l’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi.

CESSIONI – Movimenti anche in uscita, con i riscatti di Ljajic, Avelar e Niang; che hanno portato circa 23 milioni nelle casse del Torino. Il più ricco è senza dubbio quello dell’attaccante senegalese, acquistato a titolo definitivo dal Rennes per 15 milioni di euro al termine di una stagione molto positiva. Discorsi simili anche per Ljajic e Avelar, riscattati da Besiktas e Corinthians rispettivamente per 6,5 e 1,5 milioni di euro.

INTERESSE – Tante trattative, tante voci, ma ancora poche trattative effettivamente imbastite o ben avviate. In questi primi giorni di giugno sono stati diversi i giocatori accostati al Torino: da Verdi a Pereyra, passando per Antonucci, Bertolacci, Laxalt e Mario Rui. Gli identikit che cerca il Torino al momento sono tre: un centrocampista, un esterno e una seconda punta che sia in grado di dare maggiore supporto a Belotti in fase offensiva. In uscita invece da registrare l’interesse della Lazio per Baselli, che però tramite il suo procuratore ha smentito categoricamente. Nomi caldi anche quelli di Berenguer (su di lui c’è l’Athletic Club, che ha però rallentato viste le pretese dei granata) e Bonifazi, che dopo l’ottimo anno alla Spal farà ritorno al Torino. Tanti gli estimatori del classe 1996: Atalanta, Inter, Milan e non solo. Il suo futuro potrebbe essere deciso in ritiro. Possibile un incrocio con Bogdan? Spinelli ha confermato che il Toro ha mosso i primi passi per il centrale del Livorno. Sempre tra i difensori non mancano le squadre interessate a Lyanco, ma i granata vogliono trattenerlo.

GIOCATORE ACQUISTATO DA PREZZO Koffi Djidji Nantes 4,5 milioni (riscatto) Ola Aina Chelsea 10 milioni (riscatto) GIOCATORE CEDUTO A PREZZO Danilo Avelar Corinthians 1,5 milioni (riscatto) Adem Ljajic Besiktas 6,5 milioni (riscatto) Mbaye Niang Rennes 15 milioni (riscatto)