Petrachi sul suo futuro: “Non so ancora cosa farò, spero mia scelta sia accettata”

Gianluca Petrachi torna a parlare e lo fa ai microfoni di Sky Sport, il giorno dopo che era stata diffusa la notizia di sue dimissioni già rassegnate al presidente del Torino Urbano Cairo. “Non ho ancora deciso totalmente cosa farò – le parole del dirigente salentino – Semplicemente perché ho sempre gravitato su Torino. Ho visto tutti gli allenamenti della squadra, ne ho saltato qualcuno solo per ragioni logistiche”. Petrachi non si sbilancia apertamente su quale sarà il futuro professionale ma fa capire il suo pensiero: “Chi dice che io stia già lavorando per la Roma non dice la verità. Sono stato molto chiaro anche con il presidente, con cui ho parlato. Non ho presentato le dimissioni ma ho spiegato al presidente che forse sarei arrivato a quel tipo di scelta perchè dopo dieci anni lavoro col Torino bisogna guardarsi dentro e capire se c’è la volontà di andare avanti. Ma ho sempre detto che avrei fatto delle scelte definitive dopo la fine del campionato. Ho delle richieste, sto facendo determinate valutazioni. Non nascondo che la Roma mi abbia cercato, ma non c’è stato alcun incontro e poi dal punto di vista professionale era giusto finire prima il campionato.

Infine, Petrachi: “Vediamo cosa succederà domenica, spero che i miei ragazzi mi facciano un bel regalo vincendo la partita contro la Lazio. Poi quando finirà la stagione, deciderò. Mi auguro che queste scelte vengano condivise e accettate”.