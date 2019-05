Toro, Bava nuovo ds? La promozione in prima squadra è sempre più probabile

Tutte (o quasi) le strade portano a Massimo Bava: potrebbe riassumersi così la situazione direttore sportivo per il Torino. Il club del presidente Urbano Cairo è ormai sicuro di perdere Gianluca Petrachi nonostante fosse legato ai granata da un altro anno di contratto e per questo continua a lavorare sulla promozione dal settore giovanile di Bava. Il Torino non ha tempo da perdere, soprattutto nel caso in cui riuscisse a partecipare all’Europa League, e proprio per questo motivo, le parti stanno ultimando l’intesa.

Un ruolo nuovo quindi, non facile da gestire ma comunque alla portata di Bava dopo anni di gavetta nel settore giovanile. Cairo ha il vantaggio di conoscerlo a livello umano ma soprattutto professionale e questo è un valore aggiunto in un contesto in cui il DS che va via era lo stesso da dieci anni a questa parte. Il Toro non vuole farsi trovare impreparato ed è pronto ad accelerare per quanto riguarda Massimo Bava.