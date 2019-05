TN Radio, ep. 12 – Lacrime e orgoglio: è appena cominciata

Finisce con una bellissima vittoria la stagione del Torino, che non riesce ad arrivare in Europa League per uno scherzo del destino. Chissà che un altro scherzo (la possibile esclusione del Milan dall’Europa) non possa restituire il sogno ai granata, che al Grande Torino, tra le lacrime di molti, hanno salutato Emiliano Moretti, giunto all’ultima presenza stagionale.

Clicca play e ascolta l’episodio! E se hai domande, non esitare a farcele sapere.

TN Radio è Federico Bosio, Nikhil Jha e Gualtiero Lasala. Il Torino a voce, una volta a settimana.