TN Radio: "Il terzo gol è inaccettabile" (VIDEO)
Game over a Marassi, zona retrocessione a -3, via Baroni e dentro D'Aversa... What else?
Il Toro non ce la fa più: sia in questa stagione, che ormai da un lungo periodo, questa squadra vaga senza direzione. Come se ne esce?
Cosa ci si aspetta da questa stagione? Questa la domanda posta nella LIVE di TN Radio di martedì sera.
Seconda vittoria di fila, fondamentale per morale e classifica: il Toro deve ripartire da qui?
Qualcuno tornato a Torino di recente ha detto di volere questo atteggiamento in campo: desiderio esaudito?
Il Toro gioca solo a metà, i risultati arrivano solo a metà: squadra costruita a metà?
Il Toro esce distrutto da una doppia batosta contro Como e Lecce: il presente è drammatico, il futuro incerto...
Un pareggio che da una parte è positivo, ma dall'altra lascia un po' di amaro in bocca...
Ottimo recuperare due gol, ma, soprattutto in vista del derby, serve un'altra voglia di vincere...
Contro il Genoa il Torino vince ma non senza pericoli: un brivido che sia di monito...
Il punto sui prossimi avversari del Toro: conosciamo tutti i segreti del Genoa grazie a chi lo segue sempre da vicino