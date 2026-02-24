La barzelletta del campionato – Torna TN Radio live dalle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Davide Bonsignore e Lorenzo Bonansea vi terranno compagnia. Momento tutt'altro che semplice per la squadra granata, alle prese con una classifica che dopo il 3-0 di Marassi è diventata ben più preoccupante, con la zone retrocessione a -3, e con un cambio di allenatore appena avvenuto: fuori Baroni, dentro D'Aversa. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, X e sul sito di Toro News. Vi aspettiamo!