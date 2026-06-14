Non poteva iniziare meglio il Mondiale della Scozia. Nella notte italiana la formazione guidata da Steve Clarke ha superato per 1-0 Haiti grazie alla rete realizzata da John McGinn al 28', conquistando tre punti preziosi nella gara d'esordio. Un successo che consente agli scozzesi di portarsi momentaneamente in testa al girone, approfittando del pareggio per 1-1 tra Brasile e Marocco nell'altra sfida del raggruppamento. Un avvio incoraggiante che alimenta le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Ché Adams: prova opaca, ma conta il risultato

Per Ché Adams l'esordio assoluto in un Mondiale si è concluso con una vittoria, ma non con una prestazione destinata a rimanere negli occhi dei tifosi. L'attaccante del Torino è partito titolare nel 4-4-2 di Clarke al fianco di Lawrence Shankland, restando in campo per 75 minuti prima di lasciare spazio dalla panchina. La gara del numero 10 è stata piuttosto complicata. Haiti ha concesso pochi spazi agli attaccanti scozzesi e Adams è riuscito solo a tratti a entrare nel vivo della manovra offensiva. Nonostante ciò, il giocatore del Toro ha avuto un ruolo importante nell'azione che ha deciso l'incontro. È infatti da una sua conclusione ravvicinata, respinta dall'estremo difensore haitiano Placide, che nasce il pallone raccolto da McGinn appena dentro l'area e trasformato nel gol dell'1-0. Un contributo prezioso, seppur non accompagnato da una prestazione particolarmente brillante sul piano personale.

Alla fine, però, ciò che conta maggiormente è il risultato. La Scozia ha conquistato tre punti fondamentali e ora guarda con fiducia al prossimo impegno. Nella notte tra il 19 e il 20 giugno, a mezzanotte italiana, gli uomini di Clarke affronteranno il Marocco in una sfida che potrebbe già rivelarsi decisiva in ottica qualificazione. Un altro successo permetterebbe agli scozzesi di avvicinarsi sensibilmente ai sedicesimi di finale, mentre Adams avrà l'occasione di alzare il livello della propria prestazione e lasciare un segno ancora più evidente sul cammino mondiale della sua Nazionale.