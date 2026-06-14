Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Il Torino, dopo l’ufficializzazione di Ignazio Abate come nuovo tecnico, deve ripensare la propria rosa. Un obiettivo sembra essere Diego Mascardi, portiere in uscita dallo Spezia. "L’intesa è sempre più vicina, agevolata dalla necessità del club ligure di fare cassa", scrive La Stampa. Torino e Spezia lavorano a un’operazione da 1,6 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.
Il Toro, però, non perde di vista Falcone e Livakovic, mentre Paleari tornerà a ricoprire il ruolo di secondo portiere. "Ma oltre ai giovani da valorizzare, c’è anche bisogno di leader: Simeone vuole andarsene, ma Zapata è vicino al rinnovo fino al 2028".Nell’edizione torinese trova spazio anche un’intervista a Roberto Stellone: "Abate è la scelta giusta, ha una forte personalità. Serve la spinta del tifo". L’ex attaccante granata aggiunge: "L’ho incrociato l’anno scorso quando era alla Ternana. Stava facendo molto bene, poi è arrivato quell’esonero davvero inspiegabile...".
Maggiori dettagli nell’edizione odierna de La Stampa.
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