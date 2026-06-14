Il Torino, dopo l’ufficializzazione di Ignazio Abate come nuovo tecnico, deve ripensare la propria rosa. Un obiettivo sembra essere Diego Mascardi, portiere in uscita dallo Spezia. "L’intesa è sempre più vicina, agevolata dalla necessità del club ligure di fare cassa", scrive La Stampa. Torino e Spezia lavorano a un’operazione da 1,6 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Il Toro, però, non perde di vista Falcone e Livakovic, mentre Paleari tornerà a ricoprire il ruolo di secondo portiere. "Ma oltre ai giovani da valorizzare, c’è anche bisogno di leader: Simeone vuole andarsene, ma Zapata è vicino al rinnovo fino al 2028".Nell’edizione torinese trova spazio anche un’intervista a Roberto Stellone: "Abate è la scelta giusta, ha una forte personalità. Serve la spinta del tifo". L’ex attaccante granata aggiunge: "L’ho incrociato l’anno scorso quando era alla Ternana. Stava facendo molto bene, poi è arrivato quell’esonero davvero inspiegabile...".

Maggiori dettagli nell’edizione odierna de La Stampa.