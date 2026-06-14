"Da Cacciamani ad Amatucci. Il Toro punta sulla linea verde», apre così l’edizione odierna di Tuttosport. "Petrachi vuole mettere a disposizione di Abate una serie di giovani da valorizzare: verranno valutati anche Dellavalle, Perciun e Carrascosa". Il quotidiano torinese dedica spazio anche all’indiscrezione che vedrebbe Lucas Biglia come possibile innesto nello staff di Ignazio Abate. "La voglia di Vlasic per il sì del Cholito": Giovanni Simeone è tentato dal ritorno in patria e la permanenza del numero 10 granata potrebbe rappresentare un fattore importante per convincerlo a restare. Intanto Vlasic accoglie il nuovo tecnico: "Benvenuto Abate. Mi piace il suo calcio offensivo". Spazio anche al settore giovanile: "L’eredità dell’U18: la base per la Primavera. Da Cereser a Falasca passando per Luongo: sono tanti i giocatori da cui ripartire". Intanto oggi l’Under 13 granata sarà impegnata nelle finali del torneo "Ormezzano".

Maggiori dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.