Le ultime in casa granata sui quotidiani
Cairo vuole vendere il Toro, ma deve sistemare la questione stadio (VIDEO)
"Dalle Maldive al Marocco, passando per la California. Sono le vacanze dei calciatori granata, che intorno al 6-7 luglio rientreranno a Filadelfia per i primi test fisici in vista del ritiro estivo a Pinzolo (dal 13 luglio)", si legge su Corriere Torino, che segue i giocatori del Torino nel periodo di pausa tra la fine del campionato e l’inizio della preparazione estiva. "Gli scatti affidati a Instagram ritraggono Zakaria Aboukhlal vicino a un asinello, in spiaggia e in sala pesi. Quando tornerà al Fila dovrà fare i conti con la concorrenza di Cacciamani, il nuovo che avanza". Anche Ebosse ha scelto il Marocco, precisamente Marrakech. Vacanze al mare pure per Obrador: "In attesa di capire se il Toro troverà un nuovo accordo con il Benfica, l’esterno spagnolo è volato alle Maldive con la sua fidanzata Mala Lopez". Njie si trova invece a Los Angeles, mentre Anjorin ha scelto Tokyo. Parigi è infine una delle mete più frequentate dai granata in questo periodo, con Gineitis, Nkounkou e Maripán presenti nella capitale francese.
Maggiori dettagli nell’edizione odierna di Corriere Torino
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