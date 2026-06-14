"Dalle Maldive al Marocco, passando per la California. Sono le vacanze dei calciatori granata, che intorno al 6-7 luglio rientreranno a Filadelfia per i primi test fisici in vista del ritiro estivo a Pinzolo (dal 13 luglio)", si legge su Corriere Torino, che segue i giocatori del Torino nel periodo di pausa tra la fine del campionato e l’inizio della preparazione estiva. "Gli scatti affidati a Instagram ritraggono Zakaria Aboukhlal vicino a un asinello, in spiaggia e in sala pesi. Quando tornerà al Fila dovrà fare i conti con la concorrenza di Cacciamani, il nuovo che avanza". Anche Ebosse ha scelto il Marocco, precisamente Marrakech. Vacanze al mare pure per Obrador: "In attesa di capire se il Toro troverà un nuovo accordo con il Benfica, l’esterno spagnolo è volato alle Maldive con la sua fidanzata Mala Lopez". Njie si trova invece a Los Angeles, mentre Anjorin ha scelto Tokyo. Parigi è infine una delle mete più frequentate dai granata in questo periodo, con Gineitis, Nkounkou e Maripán presenti nella capitale francese.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna di Corriere Torino