Le basi per ripartire – Torna TN Radio live dalle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Lorenzo Bonansea e Federico Bosio vi terranno compagnia. Seconda vittoria consecutiva per il Toro che espugna il Mapei Stadium di misura: decide la rete di Vlasic. Il ritorno di Petrachi ha fatto bene alla formazione di Baroni, che sembra aver trovato nuova concentrazione e determinazione. Sarà questa la strada giusta? Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, X e sul sito di Toro News. Vi aspettiamo!