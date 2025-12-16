“Il coltello tra i denti” – Torna TN Radio live dalle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Lorenzo Bonansea, Davide Bonsignore e Federico Bosio vi terranno compagnia. Il Toro torna a vincere in casa contro la Cremonese: dopo tre pareggi e tre sconfitte, torna Petrachi e arrivano tre punti preziosissimi. Proprio il DS ritornato, in conferenza stampa aveva detto di voler vedere "Il coltello tra i denti". Accontentato? Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, X e sul sito di Toro News. Vi aspettiamo!