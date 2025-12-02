Toglietevi la maglia! Torna TN Radio live dalle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Lorenzo Bonansea, Davide Bonsignore e Federico De Milano vi terranno compagnia. Dopo tre settimane di assenza, il podcast live di Toro News torna a parlare, e lo fa a partire dagli ultimi devastanti risultati: l'1-5 contro il Como e il 2-1 di Lecce incutono molto timore e creano dei dubbi, ai quali forse si potrà dare risposta. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!