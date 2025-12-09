Squadra a metà, prestazioni a metà – Torna TN Radio live dalle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Davide Bonsignore e Federico Bosio vi terranno compagnia. Il Toro esce sconfitto dalla sfida casalinga contro il Milan: un ottimo primo tempo si trasforma in un secondo tempo che lascia decisamente a desiderare. Da 2-0 a 2-3, rimonta subita e tre punti persi. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, X e sul sito di Toro News. Vi aspettiamo!