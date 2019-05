Tuttosport: “Cairo a Petrachi: puoi scordarti tutti i miei big”

Il Torino è pronto a salutare Gianluca Petrachi. Il ds, dopo aver dichiarato di non aver ancora rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, è pronto a trasferirsi alla Roma. Ma non prima dell’ultima di campionato, che vedrà il Torino impegnato in casa contro la Lazio. Cairo però mantiene la linea dura, nonostante la parziale rettifica del ds ai microfoni di Sky (LEGGI QUI): “Non mi sono ancora dimesso, ma spero che accetti la mia scelta. La Roma? Sì, mi vuole”. Il direttore sportivo ha nel mirino alcuni giocatori del Torino: da Belotti e Izzo, fino a Sirigu e Nkoulou. Ma l’argomento non sembra essere nemmeno un’ipotesi: “Se Petrachi vorrà portare a Roma un giocatore granata, sarà Cairo a scegliere chi”. Intanto si apre il toto-nomi per il suo successore: sempre viva la pista che porta a Massimo Bava, attuale responsabile del Settore Giovanile del Torino.

Spazio anche a Moretti, pronto a salutare il calcio giocato contro la Lazio. Ma ancora una volta il numero 24 potrebbe mettere il gruppo prima di tutto: “Per l’ultima partita, gli basterebbe una passerella finale. Preferisce lasciare spazio al giovane brasiliano Bremer, invece di giocare in preda alle emozioni”. Maggiori dettagli sull’edizione odierna di Tuttosport Piemonte.