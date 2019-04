Genoa-Torino 0-1, Ansaldi: “Vogliamo entrare nella storia del Toro”

Al termine della gara tra Genoa e Torino, in zona mista si è presentato Cristian Ansaldi. Ecco le sue dichiarazioni: “Ogni partita è una finale, l’importante era vincere. Il primo tempo abbiamo giocato male ma oggi l’importante erano i tre punti. Sempre importante chiedere scusa quando si porta nel cuore una squadra che ti ha dato tanto, io ho nel cuore i tifosi rossoblù. Tutti noi, tutti i giorni ci alziamo da letto con la voglia di dare qualcosa per entrare nella storia di questo club. Non so se sia la mia migliore stagione ma sono in grande livello fisico, mentale e questo mi aiuta tanto”.

