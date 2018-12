Mazzarri pre Torino-Empoli: “Sirigu prova a recuperare. Non voglio frenesia”

Natale di lavoro per il Torino: domani ci sono in palio tre punti importanti nel Boxing Day contro l’Empoli di Iachini (ore 18, stadio Olimpico Grande Torino). Così il tecnico granata presenta la sfida ai microfoni di Torino Channel.

“Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri a tutti i tifosi e a tutti coloro che vogliono bene al Toro. Spero che il 2019 possa essere pieno di soddisfazioni: ce lo meritiamo per come lavoriamo e per come siamo uniti”, la premessa del tecnico.

Poi, sulla partita di domani: “In questo campionato le insidie sono sempre dietro l’angolo. In casa spesso per la voglia di strafare abbiamo sbagliato. Noi dovremo usare soprattutto la testa: per fare bene non dobbiamo strafare, non dobbiamo concedere contropiedi. Loro hanno un tecnico come Iachini molto bravo e pragmatico. Dobbiamo pensare a tutto. E chiedo se possibile che fino al 95° i nostri tifosi, al di là dell’andamento della gara, ci diano una mano importante, ne abbiamo bisogno”.

LEGGI: Le parole di Iachini prepartita: “Serve una gara perfetta”

Ancora il tecnico: “Iachini lo stimo, fa giocare bene la squadra, sono aggressivi, ci credono. Noi spesso in casa per la voglia di spaccare tutto abbiamo combinato dei pasticci. Questa volta assolutamente non dobbiamo farlo”.

Sirigu ci sarà? “Oggi prova, vediamo, ma comunque Ichazo col Sassuolo ha fatto molto bene. Abbiamo due portieri che danno garanzie. E poi deve essere la squadra a concedere poco in modo che il portiere sia poco impegnato. Lo sto ripetendo ai giocatori: dobbiamo stare bene in campo, creare ma senza frenesia, perchè ad esempio contro il Parma abbiamo concesso contropiedi che poi ci hanno penalizzati”.