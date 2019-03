Torino-Chievo 3-0, Cairo: “Stiamo galoppando, bene così”. E su Belotti…

Al termine della gara tra Torino e Chievo ha parlato Urbano Cairo. Ecco le dichiarazioni del presidente granata: “Bene oggi sono contento. Il Chievo è una squadra ben strutturata con un mister bravo come Di Carlo, però devo dire che il Toro, quando si è sbloccato, è andato alla grande. Partita difficile, perché sono quelle partite che devi vincere e c’era un Chievo che non voleva perdere e si è messo difensivamente in maniera impeccabile ma poi ce l’abbiamo fatta”.

