Torino-Lazio 3-1, Immobile: “Dispiace per i fischi. Belotti? Merita la Nazionale ma…”

Al termine della gara tra Torino e Lazio, ha parlato Ciro Immobile. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto due settimane belle, emozionanti. Non è mai bello finire con una sconfitta, siamo stati distratti dalla vittoria della Coppa Italia, la gente ci è stata molto vicina. Il nostro obiettivo era la Champions non ci siamo arrivati ma comunque abbiamo raggiunto l’Europa attraverso la Coppa”.

“Mi fa piacere che tutti si aspettano qualcosa in più da me, anche se quello che ho messo a segno mi sembra un buon bottino. Annate come quelle dell’anno scorso se ne fanno una ogni dieci anni. Non è stata un’annata fallimentare. La scorsa stagione è stata straordinaria ma ci mettere la firma per fare 10-15 gol a stagione”.

“Aspetto con ansia le convocazioni di mister Mancini. Non è vero che non ho un buon rapporto con lui. Abbiamo parlato, se non mi chiama è solo per scelte tecniche. Il bello della Lazio è che una famiglia. Io con mister Inzaghi ho un rapporto speciale, sia in campo che fuori. Sarebbe per me una perdita importante, adesso dobbiamo anche fare una finale di Supercoppa. La società deve fare le sue scelte, anche lui deve fare le sue scelte. Io non sono con la testa in vacanza, perché aspetto la chiamata con la Nazionale. Sono curioso di vedere le partite che mancano per il campionato, fa bene per la nostra Serie A vedere che si gioca fino in fondo per obiettivi importante”.

Poi ancora Immobile, in conferenza stampa: “La partita non è andata come volevamo ma dopo la vittoria della Coppa Italia abbiamo un po’ mollato la presa. A livello personale penso di aver fatto una buona stagione, 15 gol non sono pochi. Mancini mi conosce, abbiamo un bel rapporto a differenza di quel che si dice. Se mi dovesse chiamare so che dovrò dare più ma mi farò trovare pronto“.

Poi ancora: “Peccato aver terminato la stagione a 99 gol, raggiungerò l’obiettivo il prossimo anno. Voto alla stagione? Non voglio dare un numero ma è alto perché mettere un trofeo in bacheca è importante. L’anno scorso vi ho abituato bene, ma per questa Serie A è un buon bottino. Una Lazio senza Inzaghi? Io non la vedo, ci sono talmente legato al mister che non ci penso nemmeno. Abbiamo creato un ambiente famigliare in questi anni“.

Sui fischi dell’Olimpico: “Mi dispiace perché qua a Torino sono stato davvero bene. Mi sarebbe piaciuto fare il centesimo gol in Serie A qui in questo stadio perché qui ho iniziato a segnare, ma purtroppo non si può avere tutto. Belotti? Spero che torni in Nazionale, ma che il suo posto non intralci il mio (ride n.d.r). Ci conosciamo, siamo amici, è bello ritrovarci. Siamo in camera insieme in Nazionale, ha fatto una bella stagione anche lui migliorando quanto aveva fatto lo scorso anno“.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android