Torino, Moretti riserva di lusso: anche col Napoli può partire dal 1′

Quest’anno compirà 38 anni, sta affrontando la sua sesta stagione con la maglia del Torino e contro l’Udinese ha firmato la sua presenza numero 185 sotto i colori granata. Si parla di Emiliano Moretti, difensore del Toro che, dopo una prima parte di stagione in cui era pressochè sempre titolare, da ottobre in poi si è accomodato quasi sempre in panchina, collezionando soltanto 11 presenze e 932 minuti in campo. Ma in questo ultimo periodo, il numero 24 è tornato ad essere chiamato in causa, e Moretti non si è smentito.

ROCCIA – Da gennaio a questa parte, il Torino ha spesso avuto qualche defezione in difesa, dovuta a squalifiche e infortuni. Il tecnico granata Mazzarri ha chiesto ancora l’aiuto di un esperto come Moretti, il quale ha tenuto alto il suo livello di prestazioni sul terreno di gioco. In qualsiasi occasione, il difensore non ha sbagliato pressoché nulla, dando sicurezza al reparto arretrato ed effettuando anche interventi provvidenziali, come quello della scorsa settimana contro i bianconeri di Nicola, con un tuffo di testa a salvare la situazione in area piccola a pochi minuti dal termine.

LUSSO – Una riserva di lusso per Walter Mazzarri, che nel momento del bisogno sa che puntare su Moretti è sempre una garanzia, anche se l’orologio continua a ticchettare e le primavere del difensore granata aumentano. Anche a Napoli Moretti potrebbe essere preso in causa, nuovamente dal primo minuto. A causa dell’infortunio di Koffi Djidji, il posto del terzo difensore potrebbe essere fortemente ricoperto ancora dall’ex Genoa, che non ha mostrato finora nessun segno di cedimento, risultando addirittura un modello, un esempio per tutta la squadra.

RICONOSCIMENTO – E questo suo modo di essere è stato anche premiato come “Ambasciatore dello Sport e del Benessere”: non è un caso che Moretti abbia ricevuto un riconoscimento di questo tipo, considerando la sua dedizione per il suo mestiere, che continua a svolgere in maniera egregia, credendo fortemente anche nella propria squadra. Non è un caso che abbia detto: “Siamo una squadra che non molla mai.” (QUI l’intervista completa)