Toro, i contratti a scadenza 2020: per De Silvestri un occhio all’età

Lorenzo De Silvestri sta vivendo una seconda giovinezza in maglia granata. Arrivato al Toro per volontà di Mihajlovic, che lo aveva già allenato alla Fiorentina ed alla Sampdoria, la prima stagione del terzino sotto la Mole è stata pesantemente condizionata da problemi fisici, che lo hanno costretto a diversi stop. Un anno negativo che non ha abbattuto il terzino romano, anzi, lo ha stimolato a lavorare ancora di più per ritrovare la migliore condizione.

SVOLTA MAZZARRI – E così, complice anche la cessione di Zappacosta, nella scorsa stagione De Silvestri è stato più volte chiamato in causa, mostrando un rendimento in crescendo. La svolta, sotto il punto di vista delle prestazioni, è arrivata con l’approdo in panchina di Walter Mazzarri. Con il passaggio al 3-5-2, l’esterno ha saputo fare suo il ruolo di quinto di centrocampo, rivelandosi decisivo tanto con i suoi assist quanto con i suoi tagli per andare a riempire l’area di rigore. Un girone di ritorno super, insomma, che gli è valso la conferma per la stagione attualmente in corso.

ELEMENTO D’ESPERIENZA – Ora, però, bisogna iniziare a pensare anche al futuro, perché il contratto di De Silvestri andrà in scadenza nel 2020, al termine della prossima stagione. Per il terzino, però, il discorso è diverso rispetto a quello fatto per Parigini (leggi qui): non si tratta di blindare un giovane di talento, ma un giocatore alla soglia dei 32 anni. Nessuna fretta, dunque, ma la consapevolezza che il giocatore è stimato da Mazzarri ed in granata sembrerebbe aver trovato la sua dimensione. Potrebbe dunque rappresentare un importante elemento d’esperienza, considerato anche l’importante ruolo che tuttora De Silvestri riveste all’interno dello spogliatoio granata. Il tempo per le valutazioni ed i discorsi ci sarà, al momento non c’è ancora fretta.