UEFA, il rinvio scontenta tutti: ipotesi procedimento d’urgenza del Milan

Due procedimenti che si sovrappongono e un verdetto che viene rinviato ancora una volta. La Camera Giudicante decide di non decidere riguardo alla violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2018 da parte del Milan: è una sentenza che scontenta tutte le parti in causa. Torino, Milan e Roma rimangono sospesi in attesa della decisione del TAS sul primo procedimento, quello che riguarda il triennio dal 2014 al 2017. La Camera Giudicante, infatti, si esprimerà solamente dopo la decisione definitiva del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna sul primo triennio.

Questa sentenza scontenta innanzitutto il Torino, che rimane in bilico per la stagione 2019/2020. In caso di ripescaggio, i granata dovrebbero anticipare le scelte di mercato e soprattutto la preparazione estiva in vista dei preliminari di Europa League. Stessa cosa vale per la Roma, che nel caso in cui il Milan non venisse escluso, dovrebbe iniziare la preparazione estiva in anticipo, rinunciando così alla tournée statunitense per disputare i preliminari.

Non solo, paradossalmente scontenta anche il Milan, su cui pesa la spada di Damocle di due procedimenti a carico più un terzo praticamente sicuro che arriverà nella prossima primavera. È vero che allo stato attuale i rossoneri disputerebbero l’Europa League 2019/2020, ma è altrettanto vero che rimarrebbe il vincolo del pareggio di bilancio al 2021 (difficilissimo da raggiungere) e un’incertezza diffusa che sfavorirebbe tutti i programmi della proprietà americana. Non è da escludere, infatti, che le parti in causa (Milan e UEFA) possano chiedere il procedimento d’urgenza al TAS. Normalmente il Tribunale di Losanna decide nell’arco di tre mesi, ma quando esistono fondati timori che le parti possano subire un danno irreparabile passando per la procedura ordinaria, si può richiedere il procedimento d’urgenza. In questo caso, generalmente, la sentenza arriva entro i termini funzionali al singolo caso.