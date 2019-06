Uva (vicepres. Uefa) conferma: “Oggi si saprà se il Milan giocherà l’Europa League”

“Oggi verrà pubblicata la sentenza del Milan, non sappiamo di quella del City. Oggi sapremo se il Milan parteciperà alla prossima Europa League”. La conferma alle indiscrezioni diffuse in giornata arriva ai microfoni di Radio Kiss Kiss direttamente da Michele Uva, vice presidente italiano dell’Uefa, il massimo organismo calcistico europeo. La Camera Giudicante deve pronunciarsi sul deferimento del Milan per il mancato rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario per il triennio 2015-2018: la possibilità è che i rossoneri vengano esclusi dalla partecipazione alle coppe europee. In tal caso – al netto della possibilità di ricorso al Tas – il Torino sarebbe ammesso al secondo turno preliminare di Europa League (25 luglio – 1° agosto).

