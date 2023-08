Allarme a Torino, un Suv svizzero lasciato in piazza Carignano. Poi spunta Zima

A Torino c'è stato un curioso episodio che ha coinvolto in qualche modo, ma solo indirettamente, il calciatore granata David Zima. Il protagonista è stato l'intermediario che nel 2021 si occupò del passaggio del difensore granata dallo Slavia Praga al Torino che si è recato in città per visitare il suo assistito, ma come minimo poteva fare più attenzione a dove parcheggiare.

Infatti, l'agente ha creato circa un'ora di apprensione ai cittadini presenti in piazza Carignano, uno dei punti più storici di Torino oggi zona pedonale. Secondo quanto riportato da TorinoCronaca, l'automobilista ha parcheggiato un Suv svizzero nel bel mezzo della piazza lasciando la macchina sul posto per molti minuti. Sono dovuti intervenire i vigili urbani e poi i carabinieri per valutare se fosse il caso di chiamare gli artificieri e di far evacuare la piazza, pensando a un allarme bomba. L'agente Fifa è poi tornato a riprendere il Suv in compagnia del calciatore del Torino, dopo aver preso un caffè nel centro cittadino. Il video di TorinoCronaca mostra l'intermediario di Zima impegnato a spiegarsi con le forze dell'ordine, e sullo sfondo il difensore ceco assolutamente disorientato. La vicenda si è conclusa con una multa e molto imbarazzo.