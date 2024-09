Gosens da Firenze: “Mi ha fatto piacere l’interesse di altre squadre italiane”

“Mi fa molto piacere che altre squadre italiane mi abbiano cercato, in passato ho lasciato un segno importante e vuol dire che la scorsa stagione è stata importante. A parte la Fiorentina sono contento che ci siano state voci anche da altre squadre come il Torino. Credo che tutto succeda per un motivo. Qualche settimana fa ho parlato col mio agente e gli ho detto che avere una bella casa in Toscana sarebbe stato uno spettacolo. Ho sempre pensato di tornare in Italia e mi sono informato. Poi una settimana dopo mi ha chiamato e mi ha detto che stava parlando con la Fiorentina e che forse la trattativa sarebbe andata a buon fine. L’idea mi è piaciuta dal primo momento, anche se alla fine l’abbiamo fatto all’ultimo giorno di mercato è stata tutta una mia volontà di venire qui, ero sicuro fosse la piazza giusta per me, per far crescere i miei bambini. La Fiorentina per me significa tanto, ho voluto un'altra fase per me e la mia famiglia. Pur essendo tedesco ed essendo a Berlino, in Germania non ci siamo sentiti a casa come in Italia. Sono grato che la Fiorentina mi ha dato l'opportunità di farmi vedere di nuovo. La parte migliore della mia carriera è stata in Italia, l'Atalanta mi ha fatto diventare importante, poi ho avuto la fortuna di giocare a San Siro con l'Inter e vincere trofei. Voglio portare la mentalità vincente, per me abbiamo una squadra molto forte e spero di dare una mano".