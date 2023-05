Gravina: “Patteggiamento Juve? Il risultato più bello per il calcio”

Il Tribunale federale battezza l’accordo trovato fra la Procura federale e la Juventus nell’udienza sulla manovra stipendi (QUI la sentenza). Sul caso Gabriele Gravina, presidente della FIGC, commenta il verdetto della sentenza riguardo il filone stipendi del processo della Juventus, che ha appunto visto il patteggiamento del club bianconero. “C’è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi, ma c’è anche un momento per definire e guardare al futuro con maggiore serenità, un momento per la progettualità - dichiara il presidente della FIGC - . Il tutto, nel rispetto assoluto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile, condiviso e quindi credo sia il risultato più bello per il calcio italiano l’aver trovato un momento di serenità”.