Il Lipsia ha rilasciato una maglia Limited Edition granata

Il tono intenso del colore granata ha da sempre suscitato grande interesse in molte squadre di calcio, venendo adottato come simbolo di appartenenza in primis dal Toro e poi anche da diversi club sia italiani che europei. Questa volta, però, è una squadra di Bundesliga che ha deciso di realizzare una "jersey" innovativa, adottando proprio il colore granata. In occasione delle festività natalizie l'RB Lipsia ha presentato la sua nuova maglia Jingle in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma nel primo anno della loro partnership. Questa maglia esclusiva, limitata a soli 2.009 pezzi (in riferimento all'anno di fondazione del club), offre ai tifosi e agli amanti della moda un pezzo unico di storia del calcio. La maglia Jingle è la prima maglia della storia ad essere realizzata interamente in velluto rosso di alta qualità, una vera novità nel mondo dello sport.