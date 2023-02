Juve, rifinitura e partenza per Nantes: Chiesa, Milik, Miretti e Pogba ancora out

Prima di pensare al derby della Mole, partita in programma martedì sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, la Juventus scenderà in campo per il ritorno dei play-off di Europa League contro il Nantes, gara in programma domani - giovedì 23 febbraio - alle ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire - . A mezzogiorno i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per svolgere la rifinitura prima di partire per la Francia: buone notizie per Paul Pogba, che torna ad allenarsi in gruppo, ma per la convocazione c'è ancora da aspettare. L'altra novità di giornata riguarda Federico Chiesa, il giocatore si è infatti allenato in palestra e non ha ancora recuperato dall'affaticamento dei giorni scorsi. Massimiliano Allegri, prima di parlare in conferenza stampa direttamente dallo Stade de la Beaujoire, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'incontro di Europa League: tra questi non figurano Chiesa, Milik, Miretti e Pogba. Chissà se qualcuno di loro tornerà a disposizione del tecnico bianconero in vista del derby contro il Torino di Ivan Juric. Le condizioni dei giocatori verranno monitorate giorno dopo giorno, fino alla vigilia della stracittadina.