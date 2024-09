Lecce, Bonifazi verso il Toro: “Oggi i granata hanno un livello alto”

L'ex difensore del Torino Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore del Lecce. In prestito dal Bologna, il giocatore nativo di Rieti è stato presentato oggi come nuovo difensore della squadra pugliese. Nel corso della presentazione, a Bonifazi è stato chiesto della sfida contro la sua ex squadra in programma domenica 15 settembre: "Ho giocato tre anni lì. Oggi il Torino ha un livello alto. Oggi non sto benissimo, non a livello fisico, bensì di condizione. Arrivo da un percorso riabilitativo, quindi la sosta arriva nel momento giusto. Abbiamo impostato bene il lavoro per poter arrivare ad una condizione dignitosa col Torino. Non credo di arrivarci al 100%, ma all'85% si. Gotti oggi mi ha fatto una battuta, sa perfettamente cosa gli posso dare". Il Torino di Paolo Vanoli affronterà il Lecce di Luca Gotti in casa allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 15 settembre alle 15.