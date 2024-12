Lecce, patente ritirata a Pelmard ed esclusione dalla prima squadra

Il calciatore francese, dopo la cena di squadra, è stato in seguito dalla polizia dopo aver ignorato l'alt: patente ritirata ed esclusione dalla prima squadra

La notte scorsa il giocatore del Lecce Andy Pelmard è stato protagonista di un inseguimento da parte della Polizia dopo la tradizionale cena natalizia con tutti i componenti della squadra. Dopo la fine della cena e lo scambio di auguri il terzino francese alla guida della sua auto ha percorso ad alta velocità la zona pedonale, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo che non aveva rispettato l’alt, le forze dell'ordine lo hanno fermato conducendo il classe 2000 in questura, dove è stato sanzionato con il ritiro della patente di guida. In seguito all'accaduto, il Lecce ha deciso immediatamente di punirlo escludendolo dalla prima squadra.