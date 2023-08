Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex allenatore Carlo Mazzone

Il calcio italiano piange la scomparsa di Carlo Mazzone, l'ex allenatore aveva 86 anni. Nato a Roma, dove allenò anche dal 1993 al 1996 lanciando Totti in prima squadra, ha guidato 12 squadre e stabilito il record di panchine in Serie A (792 gare ufficiali). Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Diventato celebre per la sua reazione durante un derby Brescia-Atalanta 3-3 in cui corse sotto la curva avversaria per festeggiare. Dopo le sue esperienze, tra le tante, con Napoli, Bologna e Brescia la sua carriera da allenatore si chiude nel 2006 con il Livorno. Meno celebre come calciatore, fu un difensore centrale, giocò quasi solo con l'Ascoli. Da tutta la redazione di ToroNews le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo triste momento. La sua perdita lascerà un vuoto dentro tutti coloro che lo hanno conosciuto.