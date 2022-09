Monza, ufficiale l’esonero di Stroppa: panchina affidata a Palladino

Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Monza. Il tecnico ex Crotone è stato esonerato dal club brianzolo in seguito al solo punto conquistato nelle prime sei giornate di Serie A, quello maturato contro il Lecce nello scorso turno di campionato. Si tratta della prima panchina a saltare in questa stagione, con il Monza che ha affidato l'incarico a Raffele Palladino, già tecnico della Primavera. Di seguito il comunicato ufficiale della società biancorossa.