Ricordate Enea Benedetto? Alessandria e Legnano sono finite nel caos

Benedetto, sequestrate le quote del Legnano

Non pago di quanto era successo, Benedetto nello scorso marzo ha messo le mani sul Legnano, altra storica società del nord Italia. Ma l'avventura sta prendendo pieghe inaspettate (o forse no). Il 7 maggio scorso, il gip del tribunale di Alessandria ha notificato al Legnano il decreto che dispone il sequestro delle quote detenute proprio da Enea Benedetto che ha dichiarato: "La regolare operatività del Legnano non è stata compromessa e non lo sarà. Non ho nulla da temere perché sono convinto di poter dimostrare la correttezza, legittimità e liceità del mio operato ad Alessandria e la mancanza dei presupposti per il sequestro. Ho già incaricato i miei legali di impugnare il sequestro preventivo. Questo non intacca la nostra volontà e determinazione nel procedere con l'iscrizione della squadra e nell'eventuale richiesta di ripescaggio". Le quote del Legnano, come detto, sono attualmente sotto sequestro giudiziario.