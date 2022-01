Rincon spegne 34 candeline: primo compleanno da ex granata

Figurine / Il centrocampista granata è nato il 13 gennaio 1988 a San Cristobal

Tomas Rincon spegne oggi - giovedì 13 gennaio - 34 candeline. Per el General si tratta di un compleanno particolare, il primo da ex giocatore granata dopo quattro anni e mezzo, in una giornata in cui - oltre ai festeggiamenti - si allenerà anche per preparare la prima gara da avversario contro il Toro in campionato. Rincon ha appena voltato pagina ricominciando dalla Sampdoria, ma ha lasciato un ottimo ricordo agli ex compagni granata, che lo hanno voluto ringraziare e salutare con dedica nel match contro la Fiorentina, e allo stesso Ivan Juric, che per lui ha speso parole al miele nel postpartita sottolineando la sua professionalità fino all'ultimo allenamento. Con la maglia del Torino, a partire dal giorno del suo esordio - il 20 agosto 2017 - Rincon ha raccolto 162 presenze, siglando 7 reti.