Trabzonspor-Empoli 0-1: i campioni turchi cadono con un’altra italiana dopo il Toro

Incubo Italia per il Trabzonspor, squadra vincitrice dell'ultimo campionato turco 2021/2022: nel giro di tre giorni, infatti, i neo campioni della Turchia sono stati sconfitti da due squadre italiane, entrambe di Serie A. Sabato 23 luglio, una sconfitta per 3-0 contro il Torino, firmato dalle due reti di Radonjic e dal gol di Seck, e oggi, lunedì 25 luglio, una seconda sconfitta per 1-0 dall'Empoli, firmata dalla rete di Mattia Destro, al 14'. La gara tra la squadra turca e quella emiliana che si è disputata oggi allo Sportplatz Langau, stadio austriaco, è stata una sfida abbastanza equilibrata in fatto di conclusioni (11 tiri totali dei turchi contro i 10 totali degli emiliani), ma il Trabzonspor è riuscito a imporsi nel possesso palla, con un 58% contro il restante 42. Per il Torino, e anche per l'Empoli, dunque, aver battuto i campioni turchi in carica è un ottimo obiettivo, in vista della prossima stagione, che inizierà il 6 agosto con la Coppa Italia e il 13 agosto con la Serie A 2022/2023.